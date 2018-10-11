UFuture задумалась о строительстве отеля возле аэропорта в Жулянах

Инвестиционная группа UFuture рассматривает возможность инвестирования в строительство трехзвездочного отеля в пределах международного аэропорта Киев им. Игоря Сикорского в Жулянах после завершения реконструкции и расширения терминала А.

Об этом журналистам сообщил основатель группы Василий Хмельницкий, передают Українськi Новини.

"Здесь неплохо было бы построить гостиницу... Мы сначала достроим терминал, запустим, я надеюсь, это даст больший доход и из этого будем рассчитывать", - сказал он.

По словам Хмельницкого, стоимость одного номера в сутки составит приблизительно $50-70.

В свою очередь председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский подтвердил заинтересованность в данном проекте.

Также Хмельницкий рассчитывает на строительство ангаров для самолетов на территории аэропорта. Он добавил, что с 2011 года компания UFuture проинвестировала аэропорт в общем на более 2,5 млрд грн.

На данный момент компания инвестирует реконструкцию терминала А и оценивает ее окупаемость в около 8-9 лет.

Напомним, что аэропорт инвестирует в расширение терминала А 630 млн грн.

UFuture Investment Group с головным офисом в Брюсселе создана осенью 2017 года и объединила бизнес-проекты Василия Хмельницкого.

В состав группы вошла украинская девелоперская компания UDP, специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, конгломерат объединил бизнесы в таких направлениях, как UDP Renewables, индустриальный парк Белая Церковь, инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

За 9 месяцев текущего года аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.