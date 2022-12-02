Как пенсионерка из Луганской области спаслась от войны, создала успешную ферму и планирует экспорт в страны ЕС 2 декабря, 20:58 Партнерский проект Екатерина Тарасенко, предприниматель

Этот материал является частью проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Екатерина Тарасенко никогда не мечтала о собственной ферме, а тем более не планировала заниматься животноводством, сыроварением и разводить рыбу в прудах. «Я долгое время была кабинетным человеком, преподавала промышленный маркетинг в Высшей школе бизнеса в Алчевске и была директором предприятия», — с улыбкой вспоминает она. Но сейчас Екатерина Тарасенко строит вторую свою ферму в Карпатах и занимается выращиванием коз, свиней, кур и рыбы в трех прудах. А уже в следующем году планирует экспортировать крафтовую продукцию в страны ЕС.

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Свой бизнес, говорит предпринимательница, она строит благодаря знаниям и помощи, полученной от международной сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience. И для Екатерины, испытавшей на себе войну еще в 2014 году, крайне важно, что компания одной из первых закрыла бизнес в России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Война стимулировала к фермерству

Война, которая восемь лет назад пришла к Екатерине Тарасенко в дом, заставила покинуть свою обитель и переехать в более безопасное место. Сначала к знакомым в Одесскую область, а потом — в Лиман Донецкой области, где жили ее дети. Однако спустя неделю она поняла, что не может нормально жить на Донбассе.

«Все напоминало об обстрелах и оккупантах с оружием в руках, — вспоминает предпринимательница. — Тогда начала искать недорогое жилье в Прикарпатье».

Переселенцев принимал отель «Карпатські полонини» в селе Орив, что в 50 километрах от Стрыя. Среди живописных гор и хвойных лесов люди, столкнувшиеся с войной, могли отдохнуть и поразмышлять, что делать дальше. Екатерина Тарасенко решила остаться в красивой карпатской деревне — арендовала дом, первые тяжелые дни в котором не забудет никогда. Почти все свои деньги она потратила на переезд и ждала пенсию. А к тому времени пришлось экономить. «В хижине ничего не было — одна кастрюля на 8 л. В нее набирала воду, варила суп и стирала», — вспоминает она. Одеяла тоже не было, поэтому ночью пришлось укрываться своей верхней одеждой. В тяжелое время поддержали местные женщины, которые помогли переселенке обустроиться.

Фото: Екатерина Тарасенко, предпринимательница

«Козью ферму двух Катерин» предпринимательница вместе с соседкой открыла в селе Тухля, расположенном рядом с горнолыжными трассами курорта Славское. Партнерши арендовали помещение бывшей коровьей фермы, находящейся в заброшенном состоянии. Многие работали, разводили коз. Молоко возили на продажу во Львов, а это 100 километров в одну сторону на маршрутке. С течением времени начали готовить крафтовый сыр. Это был первый опыт ведения сельского хозяйства будущей предпринимательницы. «Мы пытались найти свое место, делать бизнес так, как не делали люди рядом, чтобы это привлекало внимание и было интересно. Порой на нас смотрели, как на людей со странностями, но постепенно начали уважать настойчивость и креативность», — рассказывает Екатерина.

Со временем партнерши создали контактную ферму домашних животных и проводили экскурсии. Ферма быстро стала одной из самых популярных туристических достопримечательностей Львовщины, принимала около 16 тысяч туристов в год и даже заняла пятое место в конкурсе крафтовых сыроделов. Туристы раскупали знаменитую фермерскую продукцию, поэтому проблем со сбытом не испытывали. Предприятие развивалось за счет грантов, а их Екатерина Тарасенко выиграла аж 7. В частности, в 2020 году она выиграла свой первый грант от Corteva на программе TalentA-2020 на проект «Возрождение фермерства в Карпатах», в рамках которого для помощи в разведении коз приобщали местных жителей, чтобы развивать регион и привлекать туристов. Но накануне войны партнерши разошлись.

Работа во время войны

Полномасштабное вторжение для Екатерины Тарасенко совпало с началом новой страницы ее фермерской жизни. 26 февраля она приехала в село Загорное Стрыйского района, в 20 километрах от Карпат. «Нас с мужем пригласил наш приятель развивать бизнес вместе, и мы согласились», — рассказывает предпринимательница. Партнеры создали кооператив «Карпатські ґазди», в состав которого также вошел бизнесмен из Трускавца, который занимается развитием тепличного хозяйства и многое вкладывает в совместный бизнес.

Фото: Екатерина Тарасенко, предпринимательница

Девять месяцев фермеры развивают кооператив сногсшибательными темпами — у них уже есть свои 200 коз, 5 овечек и 1 барашек, достраивают собственную сыроварню. «Крафтовая продукция достаточно дорогая, поэтому не будет пользоваться большим спросом», — говорит предпринимательница. Фермеры решили расширить ассортимент и разводить свиней, и уже приобрели 15 свиноматок породы мангалица венгерского происхождения.

Предприниматели рассчитывают, что через полгода получат поголовье из 60−70 поросят. Часть планируют продать — селяне из окрестных населенных пунктов уже записываются в очередь как потенциальные покупатели. А «Карпатські ґазди» также намерены производить и продавать мясо и рыбу. Три ставки уже зарыблены, что тоже привлечет туристов. Отдыхающие смогут остановиться в одном из трех сдаваемых в аренду деревянных домиков. «Наша ферма находится между Львовом и Карпатами, и те люди, которые не захотят ехать в горы, могут посетить нас. Здесь хорошо половить рыбу на прудах и насладиться тишиной — теперь это актуально», — отмечает фермер.

Обучение — важно

Екатерина Тарасенко, как бывший преподаватель, превосходно знает цену новых знаний. Поэтому начинающий фермер в 2020 году приобщилась к программе обучения TalentA, проводимой Corteva Agriscience. «Во время обучения лекторы много внимания уделяли законодательным вопросам, рассказывали о нюансах, которые не всегда знают даже налоговики. Обучали нас писать гранты — а это актуальный вопрос для предпринимателя, рассказывали о нюансах ведения бухгалтерского учета. Фактически я именно благодаря Corteva стала профессиональным фермером», — вспоминает Екатерина.

Фото: Екатерина Тарасенко, предпринимательница

В этом году предпринимательница во второй раз приняла участие в программе TalentA, потому что ситуация после начала войны изменилась и потребовались разъяснения опытных специалистов. Адаптироваться к новой реальности участникам помогали психологи, а лекторы давали множество практических советов — от методов управления персоналом в период неопределенности до выращивания продукции и переориентации работы во время войны. «Команда ТаlentA-2022 и участницы программы-фермеры, с большинством которых мы уже знакомы в жизни, работает как единый организм. То, что в обучении и конкурсе в этом году приняли участие также финалистки предыдущих лет, создает желание здорового соревнования, равных с равными, потому что все достойны победы! И главное: поддержка компанией Corteva Agriscience фермеров во время войны — это бесценный вклад в наше будущее. Верю в победу, ВСУ и украинских женщин-фермеров», — уверена предпринимательница. В этом году ей посчастливилось второй раз и она выиграла грант на строительство новой фермы. Екатерина доукомплектует ферму, увеличит количество свиней на откорме, трудоустроит и научит фермерству внутренне перемещенные семьи. «Этот проект для меня — как луч света в этот сложный год. Если бы не TalentA, я бы сошла с дистанции. Каждая лекция, каждая встреча вдохновляет, дает силы, дает информацию для размышлений и помогает держать себя в руках и делать что-то для себя и людей. Благодарна каждому спикеру, каждому человеку, привлеченному к реализации проекта, и каждой участнице», — делится фермер.

О новых рынках сбыта

Сейчас предприниматель и ее партнеры строят на ферме свинарники. Екатерина Тарасенко уже договорилась с предприятием в Баварии о покупке оборудования для изготовления колбас и ветчины. «Производитель пообещал поделиться рецептами готовых блюд, а они у него очень вкусные. Их планируем производить в Украине», — отмечает предпринимательница. Ферма развивается по стандартам НАССР, что в дальнейшем поможет экспортировать продукцию в страны ЕС. Все — натуральное, и это может заинтересовать европейских покупателей. А украинских туристов на ферме будут кормить рыбой и домашней пастой.

Цепочка помощи

Фото: Екатерина Тарасенко, предпринимательница

Предприниматели заботятся и о людях, пострадавших из-за широкомасштабной войны. В арендованном недостроенном кафе предприниматели решили сделать комнаты и открыть приют для переселенцев «Дах над головою». Инициативу поддержали местные жители, которые приносили вещи и еду, чешская организация «Людина в біді» передала огромный объем гуманитарной помощи. Помогали Международный медицинский корпус, волонтеры из Украины, Польши и Германии. Благодаря этому в приюте оставалось 60−70 человек, сейчас здесь проживают около 30 человек со всей Украины. Всего с начала войны они помогли более 300 людям.

Некоторые люди с инвалидностью и им некуда возвращаться, ведь в их дома пришла война. «Однако большинство людей не остаются у нас надолго: находят работу и жилье, кто-то уезжает за границу, кто-то в другие села или города области», — отмечает предпринимательница. Екатерина Тарасенко до сих пор помнит, как это остаться без дома и начинать все заново, и уверена, что помогать надо, если ты можешь это сделать. «Мне помогли люди, помогла программа TalentA, помогли партнеры, а я передаю эту помощь дальше. Только благодаря этому мы победим и отстроим Украину», — резюмирует Екатерина.