Компания Kazphosphate из Казахстана, запускает торговлю MAP (моноаммоний фосфат) 10:46 в Европе 24 июля, 10:58 Новости компаний Kazphosphate

«Kazphosphate», компания, базирующаяся в Казахстане, которая производит более 20 видов фосфатосодержащих продуктов, начиная от удобрений и кормовых фосфатов до химического сырья для промышленных целей, запускает продажи удобрения MAP (моноаммоний фосфат) 10:46 в Европе и открывает свой первый склад в регионе. Повышенная доступность этого продукта в Европе облегчит местным сельскохозяйственным производителям получение удобрения.

Первое представительство и склад Kazphosphate в Европе было открыто в Клайпеде, Литва, 19 июля с торжественной церемонией. На церемонии присутствовали представители компании и литовские почетные гости.

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Фото: Kazphosphate

«Наличие склада в Клайпеде является важной вехой не только в росте Kazphosphate и шагом к нашей основной цели — расширению нашего глобального присутствия. Это также важно для развития европейского аграрного сектора в целом, поскольку широкий доступ к MAP (моноаммоний фосфат) 10:46 не только сократит время доставки, но также поможет обеспечить конкурентные цены», — объясняет Бауыржан Булатханов, главный коммерческий директор Kazphosphate.

Моноаммоний фосфат (MAP) 10:46 — это тип удобрения, которое широко используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Это водорастворимое соединение, состоящее из ионов аммония и фосфата. Числа 10:46 в описании указывают на процент азота (N) и фосфата (P2O5) в удобрении.

Фото: Kazphosphate

MAP 10:46 обеспечивает сбалансированное соотношение азота к фосфату, что делает его подходящим для содействия здоровому росту, развитию и плодоношению растений. Компонент азота способствует вегетативному росту, включая развитие листьев и стеблей, тогда как компонент фосфата способствует развитию корней, цветению и формированию плодов. Подробнее о продукте читайте на веб-сайте компании: https://www.kpp.kz/en/products/ammophos-map

Kazphosphate представляет фосфатную промышленность Республики Казахстан и является ведущей компанией по производству фосфатов в Центральной Азии и Европе. Kazphosphate — это полноцикловая производственная площадка, которая работает от добычи и переработки фосфатной руды до производства и доставки готовой продукции через собственный комплекс железнодорожного транспорта. Продукция компании поставляется заказчикам в Восточной и Западной Европе, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Китае, США, на рынках Южной Америки, а также в Казахстане.

Фото: Kazphosphate

Фото: Kazphosphate

Чтобы получить больше информации о компании и ее продукции, пожалуйста, посетите веб-сайт Kazphosphate по адресу www.kpp.kz/en.

Адрес склада в Восточной Европе: Šilutės pl. 125, 95264 Клайпеда (Klaipeda Intermodal Terminal), Литва



Контактное лицо: Дайана Жануева (D.Zhanuyeva@kpp.kz)

Контактное лицо: Альма Казибекова (Kazybekova.A@kpp.kz)

