Проблемы не только у Северного потока-2. Итальянская Eni продает долю в Голубом потоке, ищет замену российскому газу в Алжире 3 марта, 00:13 Цей матеріал також доступний українською Наземный участок газопровода Голубой поток (Фото:Газпром)

Итальянская компания Eni намерена выйти из совместного предприятия с Газпромом, которое владеет газопроводом Голубой поток — из России в Турцию.

«Eni намерена продать свою долю в Голубом потоке», — заявил представитель компании, сообщает итальянское агентство ANSA.

«Нынешнее присутствие Eni в России незначительно, а совместные предприятия с Роснефтью, связанные с лицензиями на разведку в Арктике, уже заморожены на годы из-за санкций, введенных в отношении России с 2014 года», — пояснил представитель итальянской компании.

Также, как сообщает ANSA, накануне, 28 февраля, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и гендиректор Eni Клаудио Дескальци посетили Алжир, где обсудили актуальность снижения зависимости Италии от поставок российского газа после начала войны РФ против Украины.

«Италия занимается увеличением поставок газа от различных международных партнеров. Из них Алжир, который всегда был надежным поставщиком, играет фундаментальную роль», — сказал Ди Майо.

Ранее сообщалось, что о прекращении совместных проектов с РФ заявили такие мировые энергетические гиганты, как BP, Shell, Exxon Mobile.

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