Лишат Путина энергетического оружия. США раскрыли планы по поставкам нефти на рынок из стратегических резервов 4 апреля, 11:09 Цей матеріал також доступний українською США раскрыли планы по продаже нефти с мая по октябрь 2022 года (Фото:Nick Oxford / Reuters)

США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах.

В мае уже запланированы к продаже 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будут проданы с мая по июль, сообщило Министерство энергетики США.

Остальные 90 млн баррелей будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.

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Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля.

Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн баррелей — с Big Hill, до 21,5 млн баррелей — с West Hackberry, до 18 млн баррелей — с Bryan Mound, до 10 млн баррелей — с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.

31 марта президент Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из SPR в течение полугода.

1 апреля Байден заявил, что более 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти для снижения цен на топливо. «Страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия», — заявил президент США.

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