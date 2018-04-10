Участник топливного скандала в Минобороны объявлен в розыск Интерпола – СМИ

Директор компании Трейд Коммодити Вадим Майко, подозреваемый в причастности к хищению 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны, объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в международный розыск объявлен представитель компании Владимир Гарькавый.

"Все в розыске", - сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства о растрате 149 млн гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы Трейд Коммодити.

Напомним, что 11 октября 2017 детективы НАБУ и САП задержали заместителя Министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевич.

Позже этим делом задержали уже четырех человек.

В связи с хищением средств, компании Трейд Коммодити заподозрили в причастности докорупцийнои схемы при закупке топлива для Министерства обороны.

16 октября детективы НАБУ задержали инвестора Трейд Коммодити Владимира Трофименко.

17 октября суд отпустил подозреваемого под личное обязательство с ношением электронного браслета.

24 октября стало известно о том, что суд арестовал 149,3 млн грн на счетах Трейд Коммодити в банке Пивденный.

13 ноября Соломенский райсуд Киева снял арест со 100% акций компании по ходатайству адвоката директора компании Вадима Майко.

14 ноября суд повторно арестовал 100% акций Трейд Коммодити.

24 ноября НАБУ объявило в розыск директора и основателя Трейд Коммодити Майко. Он пропал из поля зрения правоохранителей 19 октября 2017 года.

Позже НАБУ и САП обратились в Интерпол о международном розыске директора компании Майко.

Впоследствии экспертиза подтвердила хищения 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива в компании Трейд Коммодити.