Российский Газпром планирует нарастить прокачку газа в Китай и увеличить скидку до 50%

12 сентября, 10:04
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В следующем году Газпром планирует нарастить объем поставок до 30 млрд кубов (Фото:Reuters)

В следующем году Газпром планирует нарастить объем поставок до 30 млрд кубов (Фото:Reuters)

Цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет, несмотря на убыточность газового направления Газпрома и повышение цен на внутреннем рынке.

Как сообщает Reuters, в следующем году скидка для Китая увеличится до 46%.

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Отмечается, что газ из Силы Сибири будет стоить $271,6 за тысячу кубометров. Между тем для Турции и Европы будет продаваться по $481,7 за тысячу кубометров.

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Также сообщается, что Газпром планирует увеличить прокачку газа в Китай — в следующем году объем поставок планируют нарастить до 30 млрд кубов. В 2023 году Газпром планирует поставить в Китай 22 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что газовый бизнес российского Газпрома оказался убыточным по итогам полугодия.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Газпром

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