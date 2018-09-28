Uber заплатит рекордные $148 млн за утечку данных пользователей

Компания Uber Technologies достигла соглашения с властями 50 штатов США и округа Колумбия по урегулированию претензий, связанных с массовой потерей личных данных в 2016 году.

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

Так, в рамках соглашения компания заплатит властям $148 млн. Это самая крупная выплата, связанная с делом о краже или потере персональных данных.

Напомним, что о краже стало известно в ноябре прошлого года, хотя произошла она еще в 2016 году. Хакерам тогда удалось взломать облачный сервис, используемый Uber, и похитить данные на 57 млн человек - как клиентов, так и водителей. История обернулась для Uber крупным скандалом и крупными неприятностями.

В конце 2017 года генеральный директор компании Дара Хосровшахи заявил, что сам узнал о краже спустя год после того, как она произошла, обвинив во всем тогдашнего главу службы безопасности Джо Салливана.

По словам гендиректора, господин Салливан, которому пришлось, разумеется, попрощаться с рабочим местом, приложил массу усилий к тому, чтобы скрыть утечку персональных данных, и даже пошел на выплату преступникам $100 тыс., чтобы не допустить распространения информации о краже.