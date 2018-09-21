Uber заинтересовался покупкой крупного европейского сервиса по доставке еды

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Uber решил стать крупнейшим игроком на рынке доставки продуктов питания в Европе

Uber решил стать крупнейшим игроком на рынке доставки продуктов питания в Европе

Компания Uber Technologies Inc. начала переговоры о покупке крупного британского стартапа - сервиса по доставке еды Deliveroo.

Об этом передает агентство Bloomberg.

Таким образом, в случае покупки компании Uber станет крупнейшим игроком на рынке доставки продуктов питания Европы.

О возможной стоимости сделки не сообщается. В Uber отказались комментировать эту информацию.

В июне сообщалось, что компания Uber планирует запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS до конца 2018 года.

Британская Deliveroo - один из крупнейших в Европе стартапов. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах на четырех континентах. По итогам 2016 года Deliveroo получила убыток в размере 129 млн фунтов. В 2017 году стартап привлек инвестиции в сумме $385 млн.Компанию оценивают в $2 млрд. Deliveroo в Европе конкурирует с сервисом по доставке еды Uber Eats.

UberEats – это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей – это возможность заказывать еду, для водителей – зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

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