Американские компании Lucid, Nuro и Uber объявили о стратегическом партнерстве с целью запуска роботизированного такси-сервиса в США.

Как говорится в сообщении Uber Investor, старт запланирован на 2026 год в одном из американских городов. Первый прототип роботакси Lucid-Nuro уже проходит испытания на полигоне в Лас-Вегасе.

В рамках соглашения Lucid и Nuro получат инвестиции на сотни миллионов долларов от Uber.

Предполагается, что Lucid предоставит Uber электрокроссоверы Gravity с запасом хода 450 миль (примерно 724 км), которые будут оборудованы системой автономного управления четвертого уровня от Nuro. Этот уровень предусматривает способность автомобиля двигаться без участия водителя в нормальных дорожных и погодных условиях.

В течение следующих шести лет планируется расширение парка до 20 000 таких транспортных средств.

Для Luсid речь идет о $300 млн, следует из отдельных документов компании, поданных в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Reuters.

Новость о сотрудничестве вызвала резкий рост акций Lucid на внебиржевых торгах в Нью-Йорке. Бумаги подорожали на 45%, при этом в течение основной сессии прирост достигал 62%.

Как говорится в материале, сделка показывает, что интерес к беспилотным такси и финансированию таких проектов в США снова усилился, отмечает агентство.

Вместо того чтобы разрабатывать технологии внутри компании, Uber теперь делает ставку на стратегические альянсы с такими партнерами, как Waymo, Aurora, Volkswagen, а теперь — Lucid и Nuro.

Фото: Uber

Ранее сообщалось, что в 2023 году Uber впервые за 14 лет существования получил операционную прибыль.