Без комиссии и с бесплатными поездками. Uber возобновил работу в Киеве 14 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Uber в Киеве не будет брать комиссию за обслуживание, полная стоимость поездок будет поступать водителям (Фото:Callaghan O’Hare/Reuters)

Uber возобновляет работу в Киеве после получения одобрения от городских властей. Компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому полная стоимость поездок будет поступать водителям.

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«С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать комиссии за поездки — полная стоимость проезда, оплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям. Также Uber пожертвует 10 тыс. бесплатных поездок госслужащим и другим работникам критической инфраструктуры, оказывающих необходимую помощь и услуги киевлянам», — заявила Анабель Диаз, региональный менеджер Uber в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

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Также Uber продолжает работать в других украинских городах: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Кроме возобновления основной операционной деятельности Uber продолжает инициировать различные социальные проекты в сотрудничестве с неправительственными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом для поддержки украинцев на местном и глобальном уровнях.

В частности, Uber предлагает промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам с DonorUA — в настоящее время они доступны во всех городах, где работает платформа. Пользователи, зарегистрированные на сайте DonorUA, смогут воспользоваться одноразовым промокодом для заказа поездки в приложении Uber в обе стороны стоимостью до 150 грн каждая.

Также Uber запустил во Львове сервис Uber Connect & Van со специальным промокодом для пожертвования товаров для внутренне перемещенных лиц. Инициатива реализуется в сотрудничестве с НПО Волонтерская сотня Львов.

В Украине и Польше Uber запустил специальную услугу Uber Aid, позволяющую украинцам ездить в границы безвозмездно.

А с помощью кнопки Uber Donate, размещённой в приложении, компания уже собрала $3,5 млн по всему миру. Каждый пользователь Uber в Европе может пожертвовать деньги в поддержку Украины, воспользовавшись опцией Uber4Ukraine в приложении.

Uber перестал работать в Украине 24 февраля, после начала российского вторжения.

24 марта сообщалось, что Uber возобновил работу в пяти городах Украины.

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