Uber решил заняться поиском персонала для мероприятий

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Запуск сервиса Uber Works планируется начать с Чикаго

Запуск сервиса Uber Works планируется начать с Чикаго

Компания Uber готовится к запуску программы по приему сотрудников на временную работу.

Об этом пишет Financial Times.

Компания планирует использовать свою модель "по требованию", позволяя находить рабочую силу пользователям, которым надо, например, провести мероприятие или подобрать работников для исполнения корпоративных функций. Речь идет, в частности, о поиске официантов и охранников.

Запуск сервиса планируют начать с Чикаго. 

Предполагается, что запуск новой программы связан с планами компании выйти в следующем году на IPO.

Uber Works - мобильная платформа, которая будет объединять клиентов, нуждающихся в услугах квалифицированных специалистов для временной занятости.

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