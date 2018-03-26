Uber продал часть бизнеса в Азии сингапурскому конкуренту

Uber испытывает сложности в отношениях с регуляторами по всему миру

Компания Uber Technologies Inc. договорилась о продаже основной части операций в Юго-Восточной Азии своему конкуренту - сингапурской Grab Inc.

Об этом пишет The Financial Times, передает Интерфакс-Украина.

Как пишет The Guardian, в рамках сделки Uber получит 27,5%-ную долю в Grab. Кроме того, главный исполнительный директор Uber Дары Хосровшахи войдет в состав совета директоров.

По данным источников FT, инвестиции американской компании в данном регионе, куда входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Мьянма, составляли $700 млн. При этом, стоимость доли Uber в Grab превысит $2 млрд, исходя из оценки общей стоимости компании в более чем $7 млрд. Также сообщается, что в ходе последнего раунда привлечения финансирования Uber был оценен в $54 млрд.

Отметим, что по оценкам Alphabet и сингапурского госинвестфонда Temasek, объем рынка такси Юго-Восточной Азии к 2025 году увеличится более чем в пять раз - до $13,1 млрд - в сравнении с уровнем 2015 года - $2,5 млрд. Кроме того, пока Uber испытывает сложности в отношениях с регуляторами по всему миру, Grab тесно работает с властями и лучше понимает местные привычки.

По данным аналитической компании App Annie, число активных клиентов Grab в регионе больше, чем у Uber. Оценки другой компании - Bain - также свидетельствуют о том, что пользователи сервисов в Юго-Восточной Азии предпочитают скорее Grab, чем Uber.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем (такси). Компания оказывает услуги в более чем 600 городах 77 стран. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Виннице.