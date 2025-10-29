На базе NVIDIA. В Uber решили запустить парк из 100 000 роботакси

Компания Uber Technologies Inc . ставит перед собой цель в конечном итоге создать парк из 100 000 автономных транспортных средств, работающих на технологиях Nvidia Corp.

Как говорится в материале Bloomberg, этот амбициозный шаг может помочь снизить стоимость предоставления потребителям услуг роботакси.

Компании ожидают, что расширение начнется в 2027 году, говорится в заявлении Nvidia. Это заявление основано на ранее достигнутом партнерстве, которое было заключено в январе. Uber согласился предоставить часть своих данных о вождении для улучшения моделей искусственного интеллекта Nvidia и технологий микросхем, которые автопроизводители смогут использовать для разработки беспилотных автомобилей.

В рамках конференции GTC, проходящей в Вашингтоне, округ Колумбия, компания Nvidia представила новую технологическую платформу — Nvidia Drive AGX Hyperion 10, — которая позволяет производителям оснащать свои автомобили оборудованием и датчиками, способными работать с совместимым программным обеспечением для автономного вождения.

В рамках сотрудничества Stellantis NV станет одним из первых автопроизводителей, поставляющих не менее 5000 роботакси с процессорами Nvidia для операций Uber в США и по всему миру.

Гигант сервиса заказа поездок будет контролировать все этапы эксплуатации этих транспортных средств, включая удаленную помощь, зарядку, мойку, техническое обслуживание и поддержку клиентов.

Stellantis будет сотрудничать с Foxconn в области интеграции оборудования и систем, говорится в отдельном заявлении автопроизводителя. Начало производства запланировано на 2028 год, а первые операции с Uber начнутся в США. Ожидается, что пилотные программы и испытания будут наращиваться в ближайшие годы, говорится в сообщении.

Эти обязательства позволят Uber со временем сделать роботакси доступным на своей платформе, что, в свою очередь, может способствовать снижению стоимости эксплуатации и коммерциализации этой дорогостоящей технологии.

В настоящее время Uber предлагает беспилотные поездки в Остине и Атланте с помощью Waymo компании Alphabet Inc., а также с помощью китайской WeRide Inc. в Абу-Даби и Саудовской Аравии. Однако размер автопарка ограничен: Uber заявил, что планирует со временем расширить свой парк с помощью Waymo в Остине и Атланте.

Как говорится в материале, будущие и существующие партнеры Uber по роботакси, включая разработчиков, смогут использовать технологии Nvidia для пополнения парка из 100 000 автомобилей, который в конечном итоге появится на платформе Uber для заказа поездок.

Целевое количество в 100 000 включает 20 000 автомобилей Lucid Gravity и Nuro, которые Uber в июле обязался приобрести и эксплуатировать совместно с другими партнерами в течение шести лет.

Uber также сотрудничает с Nvidia над созданием «фабрики данных для роботакси» для разработки беспилотных автомобилей. Uber соберет более трех миллионов часов данных о вождении роботакси, чтобы обеспечить обучение и валидацию беспилотных моделей, говорится в заявлении компании. В рамках сотрудничества Nvidia предоставит процессоры, модели искусственного интеллекта и соответствующие инструменты для сбора, поиска и моделирования данных.

«Вместе эти возможности образуют мощный механизм обработки данных, охватывающий прием данных, маркировку, анализ сценариев, генерацию синтетических данных и масштабное обучение, который призван сократить путь от пилотного проекта до прибыльного развертывания автономного транспорта», — говорится в заявлении Uber.

Ранее сообщалось, что Uber и китайский ИИ Momenta запустят автономные такси в Германии.