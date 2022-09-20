Коломойский или россияне? В чьих интересах суд отбирает Ferrexpo у Жеваго — версии 20 сентября, 20:06 Эксклюзив НВ Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / НВ)

Суд постановил отобрать 40% акций Полтавского ГОКа, крупнейшим акционером которого является Константин Жеваго. Купил он эти акции 20 лет назад у оффшорок, за которыми стояли россияне. Но сейчас их владельцами могут быть другие люди.



Сегодня утром компания Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, заявила о решении апелляционного суда, который признал недействительным договор купли-продажи акций Полтавского ГОКа (ПГОК). Он был заключен 20 лет назад — в 2002 году. Тогда 40,19% акций ПГОКа были проданы компаниям, владельцем которых в то время был Константин Жеваго.

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Продавцами были компании, которые в тот момент входили в так называемую бизнес-группу VS Energy. Среди ее бенефициаров тогда числились российские бизнесмены и политики Александр Бабаков и Евгений Гинер.



Контекст

ПГОК — это ключевой производственный актив группы Ferrexpo, которая на сегодняшний день имеет большое количество миноритарных акционеров. В частности, 5,4% акций принадлежит крупнейшей мировой инвесткомпании BlackRock, Inc. Но 50,3% через Fevamotinico Sarl владеет Константин Жеваго. Основной вид деятельности Ferrexpo — добыча железной руды в Полтавской области и производство из нее окатышей, экспортируемых из Украины.

Александр Бабаков — действующий депутат российской Государственной думы. В 2014 году голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер президент футбольного клуба ЦСКА (Москва).



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