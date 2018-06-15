У соратника Януковича нашли почти 100 объектов элитной недвижимости – Схемы

Экс-председатель Высшего хозяйственного суда записал на своих друзей около сотни объектов недвижимости в Украине

Программа расследований Схемы выяснила, что экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков записал на своих родственников и неимущих друзей около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В журналистском расследовании также говорится, что близкий соратник экс-президента Украины Виктора Януковича проживает в Австрии, где тоже имеет недвижимость в элитном районе.

Также в Вене Схемы нашли другую квартиру, где, похоже, и проживает судья-беглец. "Расположена она в районе, который местные между собой называют "венским Беверли-Хиллз" - из-за раскошных вилл. И хотя официально по этому адресу зарегистрирована фирма бывшей жены Татькова Ярославы Красильниковой, по информации соседей, Татьков и Красильникова живут именно здесь", - говорится в сообщении.

Кроме того, более двадцати объектов недвижимости записано на близких Татькова в одном из жилых комплексов столицы - Новопечерские Липки. По данным риелторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум $1,5-2 тыс.

Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, на подругу семьи судьи Анну Братусь зарегистрированы 53 объекта недвижимости в Украине, большинство из которых, как выяснили Схемы, была приобретена во времена карьерного взлета Виктора Татькова.

Ранее сообщалось, что департамент спецрасследований Генпрокуратуры сообщил о подозрении бывшему главе Высшего хозяйственного суда Украины Татькову и его заместителю.

На сайте Генпрокуратуры отмечалось, что судьям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Татьков бежал из Украины после Революции достоинства и не в Россию - а на Запад, в Австрию, где попросил о политическом убежище.