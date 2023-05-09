Высший антикорсуд конфисковал компании и недвижимость гауляйтера Сальдо 9 мая, 09:52 Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)

Высший антикорупционный суд конфисковал компании и недвижимость гауляйтера Владимира Сальдо.



Высший антикорсуд Украины конфисковал состояние российского коллаборанта Владимира Сальдо.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

В частности, речь идет о зарегистрированном в Коростышевском районе ПАО Каштан. Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

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Также ВАКС конфисковал 30% транспортной компании Дельта Сервис. Также у Сальдо забрали гостиницу и трехэтажное здание в Херсоне, дом площадью 226 квадратов в Херсоне, квартиры в Херсоне и Одессе, апартаменты площадью более 300 квадратов в Ялте, квартиру и два паркоместа в Ореанде, несколько земельных участков и автомобиль Volvo XC.

Имущество Сальдо, которое зарегистрировано на его дочь, Ирину, суд конфисковывать не стал. В частности не конфисковано зарегистрированное в Херсоне ООО Бебко (сеть автосалонов, дилер автомобилей Volvo) и зарегистрированное в Херсоне ООО Конка, которое занимается организацией досуга.

В Британии нашли компанию, оформленную на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо.

Владимир Сальдо находится под санкциями Великобритании с июня 2022 года, его обвиняют в действиях, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции предполагают заморозку активов в стране, а также запрет на въезд.

Также санкции против Сальдо ввели Украина, Евросоюз, Канада, США, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

До российского вторжения в Украину Сальдо был депутатом Херсонского городского совета. В апреле 2022 года российские власти назначили его гауляйтером Херсонской области.

