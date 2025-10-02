Опередил Индию и Китай. У России появился новый крупнейший покупатель сырья для нефтехимии

В первом полугодии 2025 Тайвань импортировал российскую нафту (также лигроин, продукт нефтепереработки, который получают при перегонке нефти) на сумму 1,3 млрд долларов и стал крупнейшим в мире ее импортером.

Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Среднемесячный импорт российской нафты в Тайвань вырос почти в шесть раз в период с 2022 года по первое полугодие 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2025 года Тайвань импортировал 6,8 миллиона тонн российской нафты на сумму 4,9 млрд долларов, что составляет 20% от общего объема экспорта России и занял по этому показателю третье место в мире.

Нефтеперерабатывающий завод Mailiao корпорации Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) импортировал 96% общего объема импорта российской нафты на Тайвань и увеличил свою зависимость с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года.

При этом ЕС, США и Великобритания импортировали нефтехимическую продукцию, изготовленную на нефтеперерабатывающем заводе Mailiao, на 334 млн долларов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину FPCC была крупнейшим известным покупателем российской нафты в мире.

Российская компания Новатэк, находящаяся под санкциями США, поставляла 72% импорта российской нафты на Тайвань.

Также с начала полномасштабного вторжения до конца июня 2025 года Тайвань занял пятое место среди крупнейших покупателей российского угля в мире, импортировав его на сумму 4,4 млрд долларов, хотя объемы упали на 67% в первой половине 2025 года по сравнению с 2024 годом.

Как сообщалось, в августе Россия отправила свою первую партию нафты во Вьетнам, ища новых покупателей для поддержки продаж, пострадавших от западных санкций.

Среди крупнейших покупателей российского сырья для нефтехимии — Индия и Китай. С момента введения Евросоюзом в феврале 2023 года санкций на импорт нефтепродуктов из РФ экспортные потоки нафты из российских портов были переориентированы преимущественно в страны Азии, а также в Турцию, Бразилию и Африку.

Нафта является основным сырьем в нефтехимической промышленности для производства олефинов и ароматических соединений, которые затем используются для производства широкого спектра продуктов, включая пластмассы, синтетические вещества и различные другие химические вещества, а также для смешивания бензина.