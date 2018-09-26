У Порошенко заявили о намерении продать завод Кузня на Рыбальском

Президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузня на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, сообщается на сайте предприятия.

"Фонд Прайм ессетс кэпитал, достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю. Сейчас участники сделки ожидают разрешение Антимонопольного комитета Украины. В случае предоставления такого разрешения соглашение будет пидписано", - говорится в сообщении.

Об этом также написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко также напомнил, что "в январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Roshen, в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент Roshen закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. А в Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами".

"Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", – подчеркнул Цеголко.