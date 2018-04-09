"У нас все непросто". У компании попавшего под санкции российского олигарха перестали покупать алюминий

В UC Rusal отметили, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков

Международные торговые дома перестали покупать алюминий у UC Rusal российского Олигарха Олега Дерипаски после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Торговые дома получили рекомендации от своих банков и юристов, где отмечалось, что они не могут больше работать с российской компанией, рассказали Bloomberg директора из пяти компаний, которые регулярно покупали алюминий у UC Rusal.

Кроме того, сама UC Rusal попросила трейдеров "немедленно приостановить платежи", пишет Bloomberg, ссылаясь на копию письма от главы маркетингового подразделения компании.

Партнер Clyde & Co LLP Джон Уиттакер в разговоре с Bloomberg сравнил ситуацию с UC Rusal с санкциями против Ирана в 2013 году.

"Это будет тормозящим фактором для международных трейдеров, - отметил эксперт. - Не могу вспомнить ничего столь же значительного со времен банковских санкций против Ирана в 2013 году".

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Сама компания UC Rusal заявила, что находится в непростой ситуации из-за введенных против нее санкций США.

"У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми находится в постоянном контакте", - говорится в сообщении.

В UC Rusal отметили, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. "Сложно, но мы прорвемся", - добавили в компании.

Состояние Дерипаски на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.