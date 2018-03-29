У МХП появился конкурент в сделке по покупке убыточной птицефабрики во Франции

Французский производитель курятины LDC и украинский агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) одновременно ведут переговоры относительно покупки французской компании по переработке пищевых продуктов Doux.

Об это сообщили в пресс-службе агрохолдинга, передает Интерфакс-Украина.

В МХП отметили, что подали "обязательное предложение для частичного восстановления" Doux. В частности, агрохолдинг предлагает инвестировать €76 млн в строительство нового завода в Шатолене (Франция) в течение двух лет и модернизировать другие объекты.

Также в МХП заявили о намерении смены стратегии. Холдинг хочет отказаться от производства замороженных продуктов на экспорт, заменив их свежими для французского рынка.

Doux Group основана в 1955 году и является одним из крупнейших европейских производителей продуктов птицеводства.

Основным акционером Doux с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux, потерявшей за последние два года €35 млн.

С 2016 года у группы начались экономические трудности. Основной причиной сама компания назвала демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.

Ранее агрохолдинг МХП заявлял, что может поглотить французского производителя мяса птицы Doux Group.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.