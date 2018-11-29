У Газпрома возникли трудности с продолжением Турецкого потока в Европу

Продолжение Турецкого потока будет готово с опозданием минимум на год

Российский Газпром вынужден будет ждать не менее года после завершения строительства газопровода Турецкий поток, чтобы реализовать второй этап проекта для поставки газа в Европу. Причиной является задержка в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе.

Об этом пишет российское агентство Интерфакс со ссылкой на источники, близкие к проектам.

Газопроводы, соединяющие Турецкий поток юго-востоком Европы, будут готовы не ранее января 2021 года. В то время как обе нитки морского газопровода Турецкий поток должны заработать в конце 2019 года.

Болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz работает над 474-километровым участком от Турции до Сербии. В Сербии "дочка" Газпрома Gastrans занята продолжением маршрута до Венгрии (для FEED уже нанят подрядчик Saipem) под названием New Transmission Gas Pipeline (NTGP).

Источник, близкий к NTGP, сообщил, что сербский и болгарский участки будут готовы не ранее конца 2020 года, и, соответственно смогут заработать в январе 2021. Между тем, в марте этого года Gastrans сообщал, что планирует запустить свой газопровод в октябре 2019.

Предназначенная для Европы вторая нитка Турецкого потока рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд куб. м могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.

Венгерский FGSZ и словацкий Eustream работают над расширением перемычки газопровода между странами. Его главная задача - обеспечить поток газа по маршруту Болгария-Румыния-Венгрия-Словакия-Австрия для поставок газа с черноморского шельфа Румынии, но может быть использована и другими интересующимися игроками, сообщили в Eustream.

FGSZ и словенская Plinovodi недавно проводили необязывающий рыночный тест по новой перемычке между Венгрией и Италией. На границе Венгрия-Словения были заявлены мощности в 2,5 млрд куб. м, а на маршруте до Италии - 2 млрд куб. м, что говорит о том, что некоторые объемы Турецкого потока могут пойти и в этом направлении.

Задержка ввода этих мощностей подразумевает необходимость продолжения использования транзита через Украину после 2019 года.

Ранее в Нафтогазе назвали варианты транзита газа из РФ через Украину после окончания контракта с Газпромом.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году. Согласно новым планам Газпрома, обе нитки должны быть готовы к введению в эксплуатацию в конце 2019 года.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.