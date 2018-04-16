У "дочки" турецкой авиакомпании начали отбирать лицензии в Украине

Комиссия Госавиаслужбы Украины по выдаче и отзыву прав на эксплуатацию воздушных направлений рекомендовала аннулировать авиакомпании Atlasjet Ukraine, которая работает под брендом Atlasglobal, права на выполнение регулярных рейсов по 10 маршрутам.

Такое решение принято по итогам заседания комиссии 28 марта, передает ЦТС. Его должен утвердить глава Госавиаслужбы.

Atlasglobal (до 2015 года Atlasjet) - турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Принадлежит ETS Group. Atlasjet Ukraine - является дочерней структурой Atlasglobal, была зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. На данный момент в реестре гражданских воздушных судов за авиакомпанией числится один самолет Airbus A320 с регистрацией UR-AJC.

Читайте также мнение: Почему Atlasjet уходит из Украины

Из 10 маршрутов по четырем авиакомпания все равно не смогла бы открыть рейсы, так как они предполагали полеты в Россию, с которой у Украины сейчас нет прямого авиасообщения. Это направления из Киева, Львова и Одессы в Москву, а также из Киева в Санкт-Петербург.

Кроме того, у Atlasjet отзовут права на выполнение полетов по маршрутам Киев - Эрбиль (Ирак), Одесса - Тель-Авив (Израиль), Киев - Тбилиси (Грузия), Киев - Милан (Италия), Львов - Неаполь (Италия) и Львов - Мадрид (Испания).

Напомним, что ранее Atlasjet Ukraine объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года. При этом, как уточнили в компании, речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины с возможным последующем возобновлением регулярных рейсов.

Отметим, что летом 2015 года авиакомпания выполнила пробный рейс из Киева во Львов. Затем у AtlasGlobal Ukraine возникли проблемы с получением разрешений на новые частоты и направления. Вследствие этого перевозчик сосредоточился на выполнении регулярных и чартерных рейсов из Украины (Харьков, Львов, Запорожье) в Турцию.