У Ахметова рассказали, что будет с ценой на уголь после отмены Роттердам+

Цена на уголь после того, как появятся прямые договора и отпадет потребность в формуле Роттердам+ будет на уровне импортного паритета.

Об этом заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде.

"Она будет на уровне импортного паритета. В 2015 году уголь на бирже стоил $36-$40, сейчас — около $100. То есть цена выросла в два с лишним раза. Завтра мы можем условно ожидать, что она со $100 вернется к $40, и тогда цена в Украине тоже должна будет вернуться к этому уровню", - заявил Тимченко.

Кроме того, он сравнил цену на уголь в Украине и на площадке Роттердама.

По его словам, сегодняшняя регулируемая цена в Украине – 2 535 грн за тонну.

"В октябре цена на уголь в Роттердаме с учетом доставки в Украину была около 3 тыс грн за тонну", - добавил гендиректор ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В 2017 году энергохолдинг ДТЭК сократил производство (отпуск) электроэнергии на 7,4%, до 37,1 млрд кВт-час.

Напомним, что 8 ноября, энергохолдинг ДТЭК приобрел 80 тыс. тонн антрацита в порту погрузки в Роттердаме для его дальнейшей поставки в Украину.