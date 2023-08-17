Польша Ахметову не поможет. Метинвест рассказал о проблемах с экспортом через порты Балтийского моря 17 августа, 16:15 Ринат Ахметов, бенефициар группы компаний Метинвест (Фото:@metinvest.media)

Польская инфраструктура слишком тесная для украинского бизнеса, группа компаний Метинвест испытывает серьезные трудности с экспортом железорудной продукции и металла через Польшу.

Об этом в интервью польскому бизнес-изданию WNP заявил коммерческий директор Метиневеста Дмитрий Николаенко, сообщили в Группе.

«Маршрут через Польшу влечет за собой серьезные логистические трудности для нас. Прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить нашу продукцию было невозможно», — рассказал он.

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Николаенко добавил, что существуют также проблемы со скоростью движения товаров, которая вдвое меньше той, к которой Метинвест привык в Украине. Кроме того, группе компаний приходится сталкиваться со слишком сложными таможенными процедурами, которые отнимают дополнительное время.

«Несмотря на это, Метинвест стал важным партнером польских портов и железных дорог. Объем перевалки продукции через польские железнодорожные переходы увеличился на 45% по сравнению с 2021 годом. Благодаря нашей руде польские порты смогли увеличить экспорт железорудной продукции и металла более чем на 100% в 2022 году», — отметил топ-менеджер.

По его словам, Польша могла бы получить 70 млн тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны.

«Однако общий объем экспорта через польские порты не увеличился и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт», — объяснил Николаенко.

Он добавил, что из-за блокады Черного и Азовского морей Метинвест начал искать новые виды транспорта для экспорта.

«Сейчас есть два маршрута. Первый — в северные порты Польши, второй — в южные порты Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность намного слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся намного сложнее», — рассказал Николаенко.

Кроме того, остается проблема с железнодорожными перевозками.

«В Украине имеем широкую колею, а в Европе — узкую. Это означает не только перегрузку, но и хранение продукции. Более того, когда такие грузы, как окатыши или железорудный концентрат перегружают грейферы, в продукцию могут попасть определенные примеси, а очистка — дорогостоящий процесс. Из-за этого только в 2022 году мы потеряли более $19 млн», — рассказал топ-менеджер Метинвеста.

Ранее сообщалось, что агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах группы Метинвест на уровне ССС.

Метинвест — вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических компаний. Основными акционерами холдинга являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%), которые совместно управляют группой.