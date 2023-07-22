Это было несправедливо с самого начала. У Ахметова объяснили, почему правительство Орбана не дало Метинвесту купить меткомбинат Dunaferr 22 июля, 16:16 Ринат Ахметов, мажоритарный собственник Группы Метинвест (Фото:@metinvest.media)

Тендер на продажу меткомбината Dunaferr, ранее принадлежавшего украинской корпорации ИСД, изначально был разработан венгерским правительством как механизм узаконивания передачи завода по нерыночной стоимости конкретному покупателю — Liberty Steel.

Об этом говорится в заявлении Группы Метинвест, которая участвовала в тендере на покупку венгерского меткомбината Dunaferr, но была исключена из участия в нем.

«Для Метинвеста участие в тендере на приобретение венгерского завода Dunaferr была прежде всего возможностью загрузить украинские ГОК Группы в Кривом Роге, которые частично находятся в простое из-за блокирования агрессором портов и потерю контроля над нашими активами в Мариуполе. Поэтому мы действительно были заинтересованы в этом предприятии, потому что это работа для тысяч украинцев, налоги для бюджета, валютные поступления в Украину», — завили в Метинвесте.

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В то же время в Группе констатировали, что с самого начала тендер на продажу Dunaferr не соответствовал критериям прозрачности, проводился в очень сжатые сроки и запомнился ограниченностью информации для участников.

«Сложилось впечатление, что правительство Венгрии стремилось не привлекать внимание большого количества потенциальных инвесторов, а, наоборот, отвлечь ее», — подчеркнули в Метинвесте.

В Группе назвали ряд причин, по которым они вынуждены сделать такой вывод:

" — Мы не знаем причины исключения из тендера других участников, но Метинвест исключили в связи с тем, что соответствующее министерство не предоставило ликвидатору заключения, что Группа успешно прошла процедуру National Security Screening. В то же время, несмотря на наши неоднократные обращения, заключение о том, что мы не прошли такую процедуру, и причины непрохождения правительство Метинвесту не предоставило;

— после объявления тендера и определения гарантийного взноса, учитывая его размер, ожидаемая стоимость завода должна была составить 200 млн евро. Именно такой могла быть итоговая цена комбината Dunaferr на прозрачном аукционе. Но после исключения из тендера Метинвеста правительство Венгрии выставило цену около 50 млн евро;

— по итогам торгов, в которых приняли участие только два инвестора, победил Liberty Steel, предложив 55 млн евро за интегрированный металлургический завод мощностью более 1,5 млн тонн металлопроката в год;

— при этом правительство Венгрии передало завод в управление Liberty Steel еще зимой, без проведения публичных тендеров".

«Учитывая эти факторы, можно предположить, что тендер с самого начала был разработан венгерским правительством как механизм узаконивания передачи завода по нерыночной стоимости конкретному покупателю — Liberty Steel. По нашему убеждению, учитывая несоответствие проведенного аукциона критериям прозрачности, антимонопольным органам ЕС стоит обратить внимание на действия правительства Венгрии при проведении конкурса по комбинату и вынести свое решение», — резюмировали в Метинвесте.

Как сообщалось, тендер на приобретение венгерского меткомбината Dunaferr выиграла британская компания Liberty Steel.

Корпорация ИСД, которая ранее владела меткомбинатом, основанная в Украине в 1995 году, когда-то была одним из крупнейших производителей стали в Восточной Европе.

В ее состав также входили:

— Алчевский меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 года;

— Днепровский меткомбинат, который в 2021 году стал собственностью Метинвеста и сменил название на Каметсталь;

— ISD Huta Czestochowa (Польша), которая в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании той же Liberty Steel;

— ISD Dunaferr (Венгрия).

Метинвест — вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических компаний. Основными акционерами холдинга являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%), которые совместно управляют группой.