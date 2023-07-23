Без знаменитої пташки. Маск оголосив про зміну логотипа Twitter 23 июля, 20:28 Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что социальная сеть сменит свой узнаваемый логотип синей птички на новый (Фото:Elon Musk/Twitter)

Американский мультимиллиардер и владелец компании Twitter Илон Маск сообщил, что знаменитая социальная сеть изменит узнаваемый логотип.

Об этом он написал в своем микроблоге.

«И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал Маск.

Мультимиллиардер не рассказал ничего о новом логотипе соцсети, однако в предыдущем твите Маск написал:

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«Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы покажем его во всем мире».

После покупки Маском компании Twitter в октябре 2022 года, постоянные действия владельца привели к серьезным репутационным и финансовым проблемам.

Из-за действий Маска из компании уволилась большая часть персонала, которые требуют у него 500 миллионов долларов за выплату долгов, а доходы от рекламы самой соцсети упали вдвое.