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Турция потеснила страны ЕС в импорте украинского подсолнечника

Сегодня, 08:11
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Турция стала лидером в импорте украинских подсолнечников

Фото: unsplash

Турция нарастила закупки украинских маслосемян до 7,6 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн годом ранее, потеснив при этом страны ЕС.

Об этом сообщили аналитики Украгроконсалт.

В целом, в первые два месяца текущего сезона экспорт составил 13 тыс. тонн, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2018/19 сезона Украина экспортировала 10,4 тыс. тонн подсолнечника против 2,6 тыс. тонн в прошлом месяце и 3,6 тыс. тонн в октябре прошлого года.

Теги:   Подсолнух Импорт Турция

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