Турция потеснила страны ЕС в импорте украинского подсолнечника Сегодня, 08:11 0 Цей матеріал також доступний українською Турция стала лидером в импорте украинских подсолнечников Фото: unsplash

Турция нарастила закупки украинских маслосемян до 7,6 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн годом ранее, потеснив при этом страны ЕС.

Об этом сообщили аналитики Украгроконсалт.

В целом, в первые два месяца текущего сезона экспорт составил 13 тыс. тонн, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2018/19 сезона Украина экспортировала 10,4 тыс. тонн подсолнечника против 2,6 тыс. тонн в прошлом месяце и 3,6 тыс. тонн в октябре прошлого года.