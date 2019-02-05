Туркменским авиалиниям запретили летать в ЕС из-за нарушений стандартов безопасности Сегодня, 12:39 144 Цей матеріал також доступний українською turkmenistanairlines.tm Какие стандарты нарушила авиакомпания, не уточняется turkmenistanairlines.tm

Европейское агентство авиационной безопасности запретило полеты самолетов авиакомпании Туркменские авиалинии (Türkmenhowayollary) в страны ЕС и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

Туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности, сообщает туркменская служба Радио Свобода.



Какие стандарты нарушила авиакомпания, не уточняется.

В связи с запретом на полеты уже отменили рейсы из Амритсара в Бирмингем и Хитроу из Нью-Дели в Хитроу транзитом через Ашхабад.