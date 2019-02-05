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Туркменским авиалиниям запретили летать в ЕС из-за нарушений стандартов безопасности

Сегодня, 12:39
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turkmenistanairlines.tm

Какие стандарты нарушила авиакомпания, не уточняется

Европейское агентство авиационной безопасности запретило полеты самолетов авиакомпании Туркменские авиалинии (Türkmenhowayollary) в страны ЕС и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

Туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

Какие стандарты нарушила авиакомпания, не уточняется.

В связи с запретом на полеты уже отменили рейсы из Амритсара в Бирмингем и Хитроу из Нью-Дели в Хитроу транзитом через Ашхабад.

Теги:   Евросоюз Туркменистан

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