Бердымухамедовы послали Путина подальше. Туркменистан отказался подключать Россию к своим газопроводам в Китай 14 августа, 15:11 Сердар Бердымухамедов, президент Туркменистана, сын бывшего президента (Фото:Alex Doppelkorn via Twitter)

Туркменистан резко отрицательно отнесся к предложению РФ создать «газовый союз» по поставкам голубого топлива в Китай, используя трубопроводы на его территории.

Как следует из сообщения МИД Туркменистана, все три существующие ветки газопровода Туркменистан-Китай полностью заполнены газом, который добывают Туркменистан, Казахстан и Узбекистан — и не предусматривают участия других поставщиков.

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Таким образом внешнеполитическое ведомство страны отреагировало на заявление МИД РФ относительно так называемого «трехстороннего газового альянса» с участием России, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщается, Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ заявил, что Россия не исключает «возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере» и знает, «что интерес к нему проявляют и другие государства».

«Заявление Биричевского вызывает, как минимум, несколько вопросов. О каких „возможностях расширения“ идет речь, какие „другие государства“ проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за „трехсторонним взаимодействием“ в газовой сфере?» — заявил зампредседателя Госконцерна Туркменгаз Мырад Арчаев.

«Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в КНР, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами. В настоящее время функционируют три ветки газопровода Туркменистан-Китай по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами — соответственно, Госконцерном Туркменгаз и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд кубометров в год, 40 млрд кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном», — заявил Арчаев.

Он добавил, что источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода Туркменистан-Китай не входят.

Заявление российского МИД в Туркменистане назвали «не соответствующими нормам международного права и практике работы в газовой сфере».

Президентом Туркменистана с 19 марта 2022 года является Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в 2006—2022 годах.