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Turkish Airlines запустит регулярный рейс Бодрум-Киев

Сегодня, 16:01
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Рейсы будут выполняться один раз в неделю

Turkish Airlines/Facebook

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля запустит прямой регулярный рейс из города Бодрум, Турция, в Киев с частотой один раз в неделю.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рейсы Бодрум – Киев – Бодрум будут выполняться турецким национальным авиаперевозчиком по субботам с вылетом из Бодрума в 1:15, из Киева – в 4:40 по местному времени.

"Мы рады объявить об открытии прямого рейса по маршруту Бодрум – Киев – Бодрум, который является популярным местом отдыха среди украинцев", – отметил генеральный директор представительства Turkish Airlines в Киеве Динчер Саиджы.

Отмечается, что сеть маршрутов турецкой авиакомпании в Украине охватывает Киев, Одессу, Львов, Харьков, Херсон и Запорожье.

Теги:   Украина-Турция Авиакомпания Turkish Airlines Авиарейсы

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