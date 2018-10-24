Turkish Airlines увеличит частоту полетов в Украину

С середины февраля следующего года количество авиарейсов достигнет 24 рейсов в неделю

Turkish Airlines с начала зимнего сезона навигации 2018/2019 значительно усилит свое присутствие на линии Киев-Стамбул.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, с 15 ноября компания увеличит частоту полетов с 16 до 21 рейсов в неделю, а с 18 февраля 2019 года достигнет 24 рейсов в неделю.

Из них 14 рейсов в неделю Turkish Airlines намерена выполнять на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, остальные — на узкофюзеляжных авиалайнерах.

Turkish Airlines - крупнейший перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Количество направлений, куда осуществляет полеты авиакомпания, достигло 304, из которых 49 - это внутренние рейсы и 255 - международные рейсы в 122 страны мира.

Парк авиакомпании состоит из 325 самолетов, из которых 215 узкофюзеляжных, 92 широкофюзеляжных и 18 грузовых бортов.

Отметим, что длительное время квота на полеты между Киевом и Стамбулом была ограничена 16 рейсами в неделю для каждой из сторон, пишет avianews.com.

После переговоров, состоявшихся в Анкаре 3 апреля между представителями Директората гражданской авиации Турции и Госавиаслужбы Украины, стороны неформально озвучили возможность расширения квоты, однако условием этого называлось предоставление украинским авиакомпаниям слотов в новом аэропорту Стамбула.

В августе стало известно, что квота на полеты на линии Киев-Стамбул была увеличена с 16 до 24 рейсов для каждой из сторон.

Комиссия Госавиаслужбы Украины распределила дополнительные частоты между МАУ и Розой Ветров — первой отошло пять рейсов в неделю, второй — три рейса в неделю.

С турецкой стороны вся дополнительная квота на полеты отошла Turkish Airlines.