Turkish Airlines увеличит частоту полетов в Украину

Turkish Airlines с начала зимнего сезона навигации 2018/2019 значительно усилит свое присутствие на линии Киев-Стамбул.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Так, с 15 ноября компания увеличит частоту полетов с 16 до 21 рейсов в неделю, а с 18 февраля 2019 года достигнет 24 рейсов в неделю.
Из них 14 рейсов в неделю Turkish Airlines намерена выполнять на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, остальные — на узкофюзеляжных авиалайнерах.
Turkish Airlines - крупнейший перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Количество направлений, куда осуществляет полеты авиакомпания, достигло 304, из которых 49 - это внутренние рейсы и 255 - международные рейсы в 122 страны мира.
Парк авиакомпании состоит из 325 самолетов, из которых 215 узкофюзеляжных, 92 широкофюзеляжных и 18 грузовых бортов.
Отметим, что длительное время квота на полеты между Киевом и Стамбулом была ограничена 16 рейсами в неделю для каждой из сторон, пишет avianews.com.
После переговоров, состоявшихся в Анкаре 3 апреля между представителями Директората гражданской авиации Турции и Госавиаслужбы Украины, стороны неформально озвучили возможность расширения квоты, однако условием этого называлось предоставление украинским авиакомпаниям слотов в новом аэропорту Стамбула.
В августе стало известно, что квота на полеты на линии Киев-Стамбул была увеличена с 16 до 24 рейсов для каждой из сторон.
Комиссия Госавиаслужбы Украины распределила дополнительные частоты между МАУ и Розой Ветров — первой отошло пять рейсов в неделю, второй — три рейса в неделю.
С турецкой стороны вся дополнительная квота на полеты отошла Turkish Airlines.
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