Эксперты рассказали NV, почему в Европе стало меньше россиян, что происходит со спросом украинцев на зарубежный отдых и куда они поедут этим летом (Фото: Guillaume Lassus-Dess via Reuters)

Топовые игроки туристической отрасли объяснили, как они подбирают «антироссийские» туры для украинцев, заменила ли Европа Египет и почему стали популярными польские туроператоры.

«Русских не было вообще, и это прекрасно — были только украинцы, поляки и немцы, — описывает свой майский отпуск в египетском Марса-Аламе киевлянка Яна Нестерчук, — Это давно забытое ощущение — отдыхать среди своих».

Нестерчук намеренно выбрала Марса-Алам — город на юге Египта, подальше от «традиционных» курортов Синая или от Хургады, чтобы не контактировать с гражданами страны-агрессора РФ. И убедилась — даже египетский отдых без россиян возможен.

Похожим образом планируют свои заграничные отпуска-путешествия все больше украинцев, которые с помощью туроператоров по-новому открывают для себя даже традиционно заполненные россиянами направления.

«Больше всего их в Турции, в частности Анталийское побережье — здесь россиян очень много», — объясняет Игорь Захаренко, директор туристической фирмы Феерия. Например, отель Rixos Sungate в Анталии на 99% может быть заполнен представителями страны-агрессора.