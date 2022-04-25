Требование времени. На туристических объектах и маршрутах Украины появятся бомбоубежища 25 апреля, 12:32 Цей матеріал також доступний українською На туристических и экскурсионных маршрутах Украины предусмотрят наличие убежищ (Фото:Вечерний Киев)

На туристических объектах и экскурсионных маршрутах Украины необходимо предусмотреть возможность защиты при воздушных тревогах.

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Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив, сообщает Интерфакс-Украина.

«Это то, над чем мы сейчас начинаем работу. Даже сегодня, когда говорим о турах, которые уже проводятся на западе страны, важно знать, что все они предполагают наличие по маршруту бомбоубежищ и защиты при воздушной тревоге», — сказала Олеськив, отвечая на вопрос, будут ли нарабатываться какие-либо стандарты предоставления туристических и экскурсионных услуг в послевоенный период.

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Глава Гостуризма заявила, что, если в Украине и в дальнейшем будут продолжаться угрозы ракетных ударов, такие правила должны стать постоянными туристическими стандартами.

«После войны туризм изменится в любом случае. Изменится подход к градостроительству, необходимо будет учитывать на туристических объектах моменты с укрытиями, в музеях должны появиться полноценные планы эвакуации ценностей», — констатировала она.

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