Турецкий лоукостер запускает новый международный рейс в Украину

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Pegasus Airlines открывает регулярные рейсы в Измир
Фото: Marc Duthet / flickr

Pegasus Airlines открывает регулярные рейсы в Измир

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Киев им.Сикорского в турецкий Измир.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Новый рейс должен стартовать 9 июля с частотой четыре раза в неделю.

Рейс

Направление   

Дни

Время вылета  

Время прилёта  

 РС1551   

Измир-Киев

 пн, ср, пт, вс    

23:50

02:15

РС1552

Киев-Измир

пн, вт, чт, сб

02:55

05:15

Стоимость перелета Киев–Измир от $57,99, Киев–Измир–Киев от $114,98 с учетом всех налогов и сборов. В стоимость также включены провоз 20 кг багажа и 8 кг ручной клади.

Из аэропорта Измира доступны стыковки на рейсы Pegasus Airlines как внутри Турции: в Стамбул (аэропорт им. Ататюрка и аэропорт им. С. Гекчен), Адану, Батман, Мардин, Самсун, Сивас, Трабзон, Хатай, Элязыг, так и на международных направлених: в Вену (Австрия), Лефкошу (Сев. Кипр), Лондон-Станстед (Великобритания).

Pegasus – лоу-кост авиакомпания в Турции, которая обеспечивает полеты point-to-point на коротких и средних маршрутах и нацелена на создание широкой сети рейсов.

В ноябре 2017 года в Pegasus Airlines заявили о том, что рассматривают возможность создания "дочки" в Украине.

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