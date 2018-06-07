Турецкий лоукостер запускает новый международный рейс в Украину

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Киев им.Сикорского в турецкий Измир.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Новый рейс должен стартовать 9 июля с частотой четыре раза в неделю.

Рейс Направление Дни Время вылета Время прилёта РС1551 Измир-Киев пн, ср, пт, вс 23:50 02:15 РС1552 Киев-Измир пн, вт, чт, сб 02:55 05:15

Стоимость перелета Киев–Измир от $57,99, Киев–Измир–Киев от $114,98 с учетом всех налогов и сборов. В стоимость также включены провоз 20 кг багажа и 8 кг ручной клади.

Из аэропорта Измира доступны стыковки на рейсы Pegasus Airlines как внутри Турции: в Стамбул (аэропорт им. Ататюрка и аэропорт им. С. Гекчен), Адану, Батман, Мардин, Самсун, Сивас, Трабзон, Хатай, Элязыг, так и на международных направлених: в Вену (Австрия), Лефкошу (Сев. Кипр), Лондон-Станстед (Великобритания).

Pegasus – лоу-кост авиакомпания в Турции, которая обеспечивает полеты point-to-point на коротких и средних маршрутах и нацелена на создание широкой сети рейсов.

В ноябре 2017 года в Pegasus Airlines заявили о том, что рассматривают возможность создания "дочки" в Украине.