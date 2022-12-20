10 месяцев спустя. Что за самолеты сегодня вылетели из аэропорта Борисполь? 20 декабря, 20:01 Самолет A400M ВВС Турции (Фото:defence-blog.com)

Впервые почти за 10 месяцев из Международного аэропорта Борисполь вылетели два самолета. Это транспортные самолеты ВВС Турции, которые находились в Украине с 24 февраля 2022 года.

Сегодня два транспортных самолета Военно-воздушных сил Турции вылетели из ГП Международный аэропорт Борисполь. «Наши 2 самолета A400M, вылетевшие из Украины, благополучно добрались до родной базы Кайсери», — сообщило Министерство обороны Турции в Facebook.

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Самолеты стояли в МА Борисполь с 24 февраля 2022 года. О них периодически упоминало высшее политическое руководство Турции.

Напомним, что Украэрорух закрыл воздушное пространство над Украиной с 2:45 (по киевскому времени) 24 февраля 2022 года. Однако в течение года несколько авиакомпаний смогли вывести свои самолеты из украинских аэропортов за пределы нашей страны.

В сентябре в Министерстве инфраструктуры Украины отказались прокомментировать, каким образом происходит согласование и выполнение подобных операций в то время, когда воздушное пространство Украины фактически закрыто для гражданской авиации.

В ГП Украэрорух, регулирующий передвижение в воздушном пространстве Украины для гражданской авиации, тогда же посоветовали обратиться в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.