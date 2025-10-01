Рождение транспортного хаба. Турция выкупит госдолю Узбекистана в самаркандском автозаводе

Об этом сообщило Агентство по управлению госактивами Узбекистана. Продажа доли в автозаводе Самарканда происходит в рамках программы приватизации.

Среди владельцев СП также Itochu и Isuzu Motors, контролирующие по 12,4% каждая. Утверждается, что японские корпорации согласовали продажу Узбекистаном своей доли в SamAuto турецкой компании.

Для завершения сделки необходимо еще получить разрешения от регуляторных органов Турции.

Помимо приобретения госдоли в самаркандском предприятии, Anadolu Isuzu собирается инвестировать еще $80 млн в развитие завода. В частности наладить производство в Узбекистане автобусов и электробусов большой вместимости (12−18 метров), создать лицензированные сервисные центры по всей стране и экспортировать продукцию в страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Ближнего Востока и Африки.

Таким образом власти Узбекистана надеются сформировать в стране региональный транспортный хаб.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. — турецкий производитель автомобилей и автобусов по лицензии японской фирмы Isuzu.

Anadolu Isuzu была основана в 1965 году в составе холдинга Anadolu Group (Çelik Montaj). Этот холдинг уже имеет опыт работы в Узбекистане. В 2021 году турки приобрели 57,1% госдоли в уставном капитале ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan за $252,2 млн. В дальнейшем иностранный инвестор вложил в развитие предприятия еще около $250 млн, построив два крупных завода и модернизировав одно производство.

Самаркандский автозавод был основан в 1996 году совместно с турецкой компанией Koc Holding на базе АвтоВАЗагрегат. Сегодня СП выпускает грузовики и автобусы с использованием шасси Isuzu, а также пикапы Isuzu D-Max.