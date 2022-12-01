Света хватит для миллиона домов. Турецкая компания Karpowership хочет разместить три плавучие электростанции возле Одессы — Nikkei 1 декабря, 16:31 Одна из 36 плавучих электростанций, эксплуатируемых Karpowership (Фото:Nikkei Asia)

Турецкая компания Karpowership, владеющая флотом плавучих электростанций, ведет переговоры об отправке в Украину трех таких судов.

Как пишет Nikkei Asia, они могут быть использованы возле Одессы.

«Мы обсуждаем с Одесской областью и украинской компанией Укрэнерго размещение рядом с Одессой трех электростанций общей мощностью 300 МВт», — сообщила член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези. По данным издания, этого хватило бы для обеспечения электроэнергией 1 млн домов.

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По словам Харези, суда могут быть использованы при соблюдении условий безопасности.

Она предположила, что для сделки может потребоваться поддержка ООН, приведя в пример зерновое соглашение, заключенное при посредничестве Турции.

«В зависимости от потребностей и разрешений мы можем все сделать в течении этого года. Корабли готовы и сданы в эксплуатацию. Мы можем развернуть их всего за три недели», — добавили Харези.

В Укрэнерго ситуацию не прокомментировали, но осведомленный украинский источник сообщил, что ведутся коммерческие переговоры.

Karpowership является флагманской компанией турецкого холдинга Karadeniz. Компания располагает флотом из 36 плавучих электростанций, работающих на мазуте или природном газе. Подключение к местным электросетям занимает меньше месяца. Подобные суда в основном предназначены для стран с неразвитой инфраструктурой, их также используют при чрезвычайных ситуациях.

Ранее российские СМИ сообщали, что российский производитель СПГ Новатэк обращался к Karpowership с просьбой поставить электроэнергию для проекта Арктик СПГ-2. По словам Харези, компания действительно получила такое предложение, но не ведет переговоров с российской стороной. «В соответствии с корпоративной политикой мы полны решимости соблюдать международные санкции», — сказала она.