Турецкая Baykar купила итальянского авиагиганта

Про це йдеться у пресрелізі Baykar. Угоду ініціювали ще у грудні 2024 року. Тепер її затвердив італійський уряд. Це придбання є важливою частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, яке включає спільне підприємство Baykar з Leonardo для розробки безпілотних літальних апаратів.

Потужності Piaggio стануть стратегічним європейським хабом для виробництва літака P.180 Avanti Evo з оновленими технологічними можливостями, виробництва безпілотних літаків Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2, а також створення загальноєвропейського центру передового досвіду в обслуговуванні літаків та двигунів.

Piaggio Aerospace заснована 1884 року. У сучасній історії відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали «небесними Ferrari». Також компанія випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії завдяки своїм послугам з технічного обслуговування авіатехніки.

З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства.

Baykar — лідер турецького оборонного та аерокосмічного експорту. Компанія відома своїми ударними БпЛА Bayraktar, які стали найбільш експортованими бойовими дронами у світі. Зараз Baykar має експортні угоди з 36 країнами.

Раніше повідомлялося, що у липні 2023 року повідомлялось, що в Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar.

Халюк Байрактар заявляв, що на заводі планують виробляти всю номенклатуру безпілотників компанії: TB2, Akıncı й Kizilelma.

Наприкінці червня 2023 року компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні.

У липні 2024 року посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що завод із виробництва турецьких безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.

У жовтні 2024 року стало відомо про те, що будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують завершити у 2025 році.