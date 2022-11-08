Эрдоган опять унизил Путина. Турция запретила полеты российским гражданским самолетам — СМИ

8 ноября, 14:20
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid)

Турция с 1 ноября запретила использовать свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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В частности, как пишет издание, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из РФ, к примеру, в Египет возросла на 20−30 минут.

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Минтранс РФ намерен в ближайшее время обсудить с Турцией этот вопрос, сообщил представитель ведомства. Двойную регистрацию он назвал «дискриминацией». Представитель Росавиации отказался от комментариев.

В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.

Как сообщалось, после вторжения в Украину и введения санкций против российской гражданской авиации власти РФ разрешили регистрировать в стране-агрессоре права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

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На тот момент больше половины лайнеров, используемых в РФ, были зарегистрированы в иностранных реестрах.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Авиация Турция Авиасообщение Санкции против России Росавиация Россия-Турция

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