Эрдоган опять унизил Путина. Турция запретила полеты российским гражданским самолетам — СМИ 8 ноября, 14:20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid)

Турция с 1 ноября запретила использовать свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В частности, как пишет издание, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из РФ, к примеру, в Египет возросла на 20−30 минут.

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Минтранс РФ намерен в ближайшее время обсудить с Турцией этот вопрос, сообщил представитель ведомства. Двойную регистрацию он назвал «дискриминацией». Представитель Росавиации отказался от комментариев.

В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.

Как сообщалось, после вторжения в Украину и введения санкций против российской гражданской авиации власти РФ разрешили регистрировать в стране-агрессоре права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

На тот момент больше половины лайнеров, используемых в РФ, были зарегистрированы в иностранных реестрах.