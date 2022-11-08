Эрдоган опять унизил Путина. Турция запретила полеты российским гражданским самолетам — СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid)
Турция с 1 ноября запретила использовать свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией.
Об этом сообщает The Bell со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
В частности, как пишет издание, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из РФ, к примеру, в Египет возросла на 20−30 минут.
Минтранс РФ намерен в ближайшее время обсудить с Турцией этот вопрос, сообщил представитель ведомства. Двойную регистрацию он назвал «дискриминацией». Представитель Росавиации отказался от комментариев.
В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.
Как сообщалось, после вторжения в Украину и введения санкций против российской гражданской авиации власти РФ разрешили регистрировать в стране-агрессоре права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.
На тот момент больше половины лайнеров, используемых в РФ, были зарегистрированы в иностранных реестрах.