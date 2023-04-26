Ятаган в спину. Турция вводит 130% пошлину на импорт зерна 26 апреля, 09:42 Турция вводит заградительные пошлины на импорт зерновых (Фото:Paolo Galasso / Alamy via Reuters)

Турция, крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя, с 1 мая 2023 вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Ставка пошлины с 1 мая составит 130% вместо нынешних 0%, сообщает Интерфакс-Украина.

Эта мера направлена на защиту отечественных производителей накануне нового сезона, объяснили в стране.

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По данным Гостаможслужбы Украины, за первый квартал 2023 года Турция была крупнейшим экспортером украинской пшеницы, которая была поставлена на $168,8 млн, или 17,7% от всего ее экспорта, в том числе в марте на $70,9 млн, или 20,5%.

Ячменя из Украины в Турцию за первый квартал этого года было ввезено на $52,7 млн, или 42,1% всего экспорта этой культуры, в том числе в марте на $17,3 млн, или 38,8%.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует до конца года запретить импорт пяти сельхозпродуктов из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию.