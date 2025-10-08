Турция до конца 2028 года сможет обеспечить более 50% своих потребностей в газе благодаря собственной добыче и увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В итоге это ограничит присутствие российских и иранских поставщиков на их последнем крупном европейском рынке, сообщает Reuters.

«Вашингтон публично давит на союзников, в частности на Анкару, чтобы те уменьшали энергетические связи с Москвой и Тегераном», — говорится в материале.

Реклама

Как отмечается в материале, Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, но ее доля снизилась с более 60% два десятилетия назад до 37% в первом полугодии 2025 года.

Долгосрочные контракты РФ на 22 млрд куб. м в год с поставками по трубопроводам Blue Stream и TurkStream близятся к завершению, а соглашение с Ираном на поставку 10 млрд куб. м ежегодно истекает в середине 2026-го. В то же время контракты на импорт газа из Азербайджана будут действовать до 2030 и 2033 годов.

Вместе с тем Анкара наращивает поставки газа из других источников. Госкомпания TPAO увеличивает добычу, государственные и частные операторы расширили СПГ-терминалы для импорта из США и Алжира.

По предварительным расчетам, с 2028 года собственная добыча и законтрактованные объемы СПГ превысят суммарно 26 млрд кубометров в год против около 15 млрд куб. м в 2025-м.

При годовом спросе около 53 млрд куб. м это сократит потребность в трубопроводном импорте до около 26 млрд куб. м — значительно ниже нынешних 41 млрд куб. м по контрактам с РФ, Ираном и Азербайджаном.

Турция подписала серию СПГ-сделок с американскими поставщиками на $43 млрд, в том числе 20-летнюю с Mercuria в сентябре, а суммарная приемная мощность СПГ-инфраструктуры достигла 58 млрд куб. м в год.

Стратегия Анкары предполагает превращение в региональный газовый хаб: потреблять российский и иранский газ внутри страны, а собственную добычу и импортируемый СПГ реэкспортировать в ЕС. BOTAS уже имеет небольшие экспортные соглашения с Венгрией и Румынией.

Согласно проекту, новые закупки газа из РФ запретят уже с начала 2026 года, краткосрочные действующие контракты позволят завершить до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение о поставках газа по газопроводу Турецкий поток по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края. Поставки топлива в европейскую часть Турции начались в январе 2020 года.

В августе 2025 года сообщалось, что в Турции не планируют придерживаться нового законодательства ЕС по полному отказу от российского топлива.

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября 2025 года заявил, что хотел бы прекращения закупок Турцией российских энергоносителей, пока продолжается война в Украине.

Еврокомиссия уже представила план поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года.

3 октября 2025 года Турция ответила на призыв Трампа отказаться от российского газа.