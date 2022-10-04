Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года — Bloomberg 4 октября, 05:40 Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет (Фото:Reuters)

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, пишет Bloomberg.

Государственный импортер энергоносителей Турции Botas стремится перенести часть платежей на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.



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Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке – это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского Газпрома.

Пока неясно, приведут ли последние переговоры к любому соглашению.

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо. Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза, по сравнению с тем же месяцем годом ранее, и составил $11,2 млрд.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.