Турция отрицает приостановку переговоров с Россией по созданию газового хаба 15 сентября, 11:13 Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар (Фото:twitter.com/aBayraktar1)

Переговоры по созданию газового хаба в Турции продолжаются.



Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает российский Коммерсантъ.



По его словам, была небольшая пауза из-за разрушительного землетрясения, но сейчас Россия и Турция продолжают переговоры.

Видео дня

«Это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры. Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом. Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию», — сообщил министр.

Российский диктатор Владимир Путин предложил идею хаба в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопроводы Северный поток.

Ранее сообщалось, что Россия приближается к подписанию соглашения с Турцией о создании хаба для торговли природным газом, в то время, как Кремль ищет альтернативные пути экспорта топлива.

Затем стало известно, что споры с Россией задерживают строительство газового хаба в Турции.