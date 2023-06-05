Эрдогану нужны деньги. Турция второй раз за год повышает платы за проход через Босфор 5 июня, 11:23 Коммерческие суда ждут в очереди, чтобы пройти через пролив Босфор (Фото:Umit Bektas / File Photo / Reuters)

Турция с 1 июля увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%.

Соответствующее решение приняло главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает издание Aydinlik.

Новая плата за проход (включает услуги санитарной инспекции, службы маяков и спасательной службы) определена в размере $4,42 за чистый тоннаж торгового судна. Таким образом рост платы составит 8,3%.

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По данным издания, в предыдущие годы доход от прохода судов составлял примерно $160−170 млн, не считая лоцманских и буксирных услуг. В 2023 году он может составить до $900 млн.

Как сообщалось, в октябре 2022 года турецкие власти увеличили плату за проход сразу в пять раз, до $4,08 — это произошло впервые за 40 лет.

Плата за проход рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания в 1936 году Конвенции Монтре. При подписании золотой франк был приравнен к $0,8 или к 0,29 гр. чистого золота. После этого ставка за проход обновлялась только в 1983 году.

Теперь же принято решение, что стоимость золотого франка будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года.