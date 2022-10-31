Можно и без России. Турция «полна решимости» продолжать усилия по зерновому соглашению — Эрдоган 31 октября, 12:37 Реджеп Эрдоган заявил, что Турция стремится продолжить работу зернового соглашения (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «полна решимости» продолжать усилия для сохранения силы зернового соглашения с Украиной, несмотря на то, что Россия приостановила свое участие.

Как сообщает Hurriyet Daily News, Эрдоган в телевизионном обращении заявил:



«Хотя Россия действует нерешительно… мы будем продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству».

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Как сообщает ЕП, зерновое соглашение прописано таким образом, что его можно выполнять и без России. В тексте документов говорится, что Совместный координационный центр объединяет ООН и стороны (без перечисления названий в этом пункте). И если Россия больше не будет действующей в составе СКЦ стороной — то в этом органе все равно остаются Турция, Украина и ООН. Они могут начать проверку кораблей, направляющихся как на выход из Украины, так и на вход. То есть — продолжать выполнять соглашение с Россией и гарантировать выполнение ее требований даже при отсутствии российских инспекторов.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что РФ официально известила об этом генсека ООН.



Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

Киев называет выход Москвы по «зерновой инициативе» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуре подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора.

31 октября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Представители РФ были проинформированы.