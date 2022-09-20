Ятаган в спину. Турция отказалась обучать российских пилотов — скоро они станут профнепригодными 20 сентября, 15:32 Турция лишила российских пилотов доступа к тренажерам (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российские пилоты больше не смогут проходить подготовку на тренажерах имитации полета (FSTD) в турецком учебном центре Turkish Airlines.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на сообщение турецкого центра, достоверность которого подтвердили источники в российской авиации.

Как заявили в учебном центре Turkish Airlines, работа с компаниями из РФ прекращена в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

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По словам авиационных экспертов, опрошенных изданием, любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть под вторичные санкции. Если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, EASA может отозвать его сертификат.

За Turkish Airlines неизбежно последуют и другие учебные центры, утверждают эксперты.

Отказ турецких партнеров от сотрудничества — серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. Именно в Турции проходили обучение россияне на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны. Даже при регулярной практике полетов тренажерная подготовка остается для пилотов обязательной. А в РФ нет тренажеров для таких типов самолетов как Boeing B777 и Airbus A350.

«Пилоты потеряют квалификацию и не будут иметь допуска к полету на этих машинах, согласно авиационным правилам РФ», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что российские гражданские летчики принимают участие в войне против Украины.

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