Очень своеобразный союзник. Турция стала крупнейшим покупателем угля, добытого на аннексированных РФ территориях Украины — Reuters 20 сентября, 08:08 Турция стала крупнейшим покупателем угля, добытого на аннексированных РФ территориях Украины (Фото:Ilya Naymushin / Reuters)

Турция в 2023 году экспортировала уголь, добытый на аннексированных Россией территориях Украины, на $14,3 млн — на ее долю пришлось 95% таких поставок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни, которые оказались в распоряжении агентства.

Согласно ним, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160,4 тыс. тонн угля из аннексированных РФ регионов Донецкой и Луганской областей. Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили агентству, что в течение этого периода они поставляли уголь из этих регионов в Турцию.

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В отличие от США и ЕС, Турция не ограничивала торговлю с РФ или территориями Украины, контролируемыми Москвой. Вашингтон предостерег компании, чтобы они не помогали России вести войну против Украины или обходить санкции.

Министерство торговли и таможенное управление Турции не ответили на запросы о комментариях по поставкам.

Данные показали, что в Турцию поступал уголь по меньшей мере от 10 производителей. По данным статистики, Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из аннексированных регионов, на ее долю пришлось 95% поставок за этот период.

Продавцы угля зарегистрированы в России и на аннексированных украинских территориях, говорится в базе данных российских компаний Спарк агентства Интерфакс.

По данным таможни, покупателями стали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. В списке не было турецких компаний.

Reuters не удалось найти контакты покупателей и установить, кто были конечными бенефициарами.

Агентству также не удалось найти в таможенных данных никакой информации о поставках добываемого в ДНР угля в Турцию или другие страны в 2022 году.

Министерство энергетики России не ответило на запрос о комментариях. В Федеральной таможенной службе России заявили, что приостановили публикацию статистики внешней торговли с февраля 2022 года.

«Хотя данные о коммерческой торговле не дают полной картины того, как экспортировался уголь, они показывают, что часть угля шла через Ростов, а часть — через Новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском», — сообщает агентство.

Reuters попыталось получить комментарии от 10 горнодобывающих компаний и связанных с ними компаний, экспортирующих уголь из двух аннексированных регионов. Ему удалось установить контакт с четырьмя; остальные не ответили.

Антон Надеев, директор частной горнодобывающей компании Недра-06, которая работает в Антраците, подтвердил поставки в Турцию. Он отказался предоставить дополнительную информацию о сделках или информацию о покупателях.

По данным таможни, в мае и июне Недра-06 осуществила две поставки угля в Турцию общим весом 1600 тонн. По данным таможни, покупателями выступили базирующаяся в Белизе компания Brig Management LTD и компания Green Rabbit LTD из Гонконга.

Таможенные данные показывают, что эти две компании были крупнейшими покупателями угля с аннексированной территории Украины в течение рассматриваемого периода.

По данным таможни, с февраля по июль компания Brig Management LTD отправила в Турцию 49 тыс. тонн угля, добытого на аннексированных территориях Украины, на сумму $4,8 млн.

За тот же период Green Rabbit LTD отгрузила 11,8 тыс. тонн угля на сумму $1,1 млн.

Reuters не удалось найти контактную информацию Brig Management LTD. Агентство посетило адрес Green Rabbit Ltd, указанный в реестре Гонконга, — коммерческого здания, в котором расположено несколько предприятий, — но не обнаружило в нем никаких упоминаний о компании.

Производитель угля в контролируемом Россией Донецке, бизнесмен Денис Каращук, базирующийся в Ясиноватой, также подтвердил, что часть продукции его компании была отправлена в Турцию. Он сказал, что сам уголь туда не отвозил. Уголь был куплен в российских портах компаниями Brig Management LTD и Green Rabbit LTD.

«Уголь закупается в порту Новороссийск», — сказал Каращук. — «А то, что будет дальше, это, скажем так, уже их, покупателей, дело».