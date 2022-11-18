Эрдоган снова унизил Путина. Турция закроет проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью — Bloomberg 18 ноября, 15:31 Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Фото:REUTERS / Florion Goga)

С 1 декабря 2022 года Турция будет требовать от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

Как сообщает Bloomberg, турецкий чиновник из системы контроля морских перевозок подтвердил, что новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

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«Новое правило вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией, из-за чего танкерам, перевозящим национальную нефть, будет намного сложнее получить страховку», — подчеркивает агентство.

ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят новые санкции в отношении поставок российской нефти, они будут касаться установления предельных цен на энергоресурс.

«Это резко повлияет на доступность стандартного отраслевого страхования. […] В соответствии с санкциями… суда по-прежнему смогут получить покрытие отраслевого стандарта при условии, что перевозимые грузы приобретаются по цене, которая еще не определена (выделено нами, — НВ Бизнес)», — объяснили в Bloomberg.

По данным за последние полгода Россия отгружала почти 650 тыс. баррелей нефти в сутки через Новороссийск.

Как сообщалось, страны G7 намерены ввести полное эмбарго на перевозки российской нефти — за исключениемслучаев, если она будет приобретена ниже установленной цены. Уровень максимальной цены для российской нефти еще не определен.