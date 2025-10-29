Более 80%. Турция стала крупнейшим поставщиком в Украину одного из новых видов транспорта

Турция является крупнейшим поставщиком новых автобусов в Украину за 8 месяцев 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

За 8 месяцев 2025 года в Украину было импортировано 907 автобусов (в т.ч. микроавтобусов), что на 30% больше, чем в январе-августе 2024 года.

Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на информацию Госстата.

Общая таможенная стоимость этого импорта выросла на 33% и составила $46,4 млн.

Из этого количества новыми были 263 автобуса, а 644 — бывшими в употреблении.

При этом общая таможенная стоимость новых автобусов составила $16,1 млн, а подержанных автобусов — $30,3 млн.

За 8 месяцев крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция — 218 единиц (83%) на сумму $12,9 млн.

При этом наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Германии — 198 ед., общая таможенная стоимость которых составила $8,3 млн.

Как сообщалось, в 2024 году в Украине было зарегистрировано 2241 автобусов и микроавтобусов (новых — 57,8%), что на 19% меньше, чем в 2023 году.

Наиболее популярными в 2024 году среди новых автобусов и микроавтобусов были: Ataman — 350 единиц, Etalon — 254 ед, Ford — 191 ед, ZAZ — 154 ед, Citroen — 122 ед.

А наиболее популярными среди подержанных автобусов и микроавтобусов были: Mercedes-Benz — 309 единиц, VAN Hool — 103 ед, Volkswagen — 78 ед, VDL — 71 ед и IVECO — 62 ед.